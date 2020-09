Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Villas-Boas sur l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 19 septembre 2020 à 10h15 par A.M. mis à jour le 19 septembre 2020 à 10h33

Toujours en quête d'un attaquant cet été, André Villas-Boas réitère sa volonté de voir débarquer un buteur tout en assurant qu'il n'y a pas de pistes chaudes en Allemagne.

C'est la priorité du mercato pour l'Olympique de Marseille d'ici le 5 octobre. Après avoir attiré trois renforts sans débourser la moindre indemnité de transferts, le club phocéen compte bien investir afin de dénicher un attaquant pour concurrencer Dario Benedetto. En effet, Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Désormais, un investissement est attendu sur un avant-centre et visiblement, l'OM semble disposer d'une enveloppe plus confortable que prévue, mais cela ne garantit pas au club de trouver la perle rare.

Villas-Boas a choisi son attaquant