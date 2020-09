Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas referme un gros dossier !

Publié le 18 septembre 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille cherche un attaquant d'ici le 5 octobre, André Villas-Boas semble avoir écarté l'hypothèse de recruter M'Baye Niang alors que les négociations avec le Stade Rennais avaient été relancées.

C'est la priorité de l'Olympique de Marseille d'ici le 5 octobre prochain. Le club phocéen cherche effectivement un attaquant afin d'assurer le rôle de doublure de Dario Benedetto. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a relancé le dossier M'Baye Niang ces derniers jours. Il faut dire que les Marseillais semblent avoir une enveloppe intéressante pour le recrutement d'un attaquant après avoir attiré deux joueurs libres (Gueye et Nagatomo) et obtenu le prêt de Leonardo Balerdi. L'Equipe révélait en effet que l'OM était prêt à offrir 20M€, bonus compris, à Almeria pour recruter Darwin Nunez. Ce qui peut permettre à André Villas-Boas d'être plus ambitieux que prévu dans ce dossier.

Villas-Boas ne veut pas de Niang