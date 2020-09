Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas jette un nouveau froid dans ce dossier brûlant !

Publié le 19 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre d'ici le 5 octobre, l'Olympique de Marseille semble toutefois se faire une raison compte tenu de la complexité de ce dossier.

« On doit trouver le joueur que l’on apprécie à des niveaux sportif et économique pour renforcer le club. Si cela arrive, On saisira l’opportunité mais pas en prenant le premier joueur qui passe. Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant . » Pablo Longoria l'a récemment annoncé, l'OM ne fera pas n'importe quoi pour le recrutement et ne cédera pas au panic buy. Conscient de la situation, André Villas-Boas a confirmé la situation et assure qu'il ne voyait pas d'inconvénients à repousser ce dossier au mercato d'hiver..

Villas-Boas est lucide sur le dossier de l'attaquant