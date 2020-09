Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid dans le dossier Memphis Depay !

Publié le 19 septembre 2020 à 13h00 par Th.B.

En quête d’un élément offensif supplémentaire, le FC Barcelone songerait à Memphis Depay. Mais ce dossier semble bien mal embarqué désormais.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais au vu des multiples prises de parole de Juninho, Rudi Garcia et même de Jean-Michel Aulas. Memphis Depay fait l’objet d’un intérêt du FC Barcelone. Arrivé à la tête de l’effectif blaugrana le 19 août dernier, Ronald Koeman voudrait injecter du sang neuf dans le secteur offensif du Barça et compterait recruter l’attaquant de l’OL alors que Luis Suarez est amené à aller voir ailleurs. Comme le président Jean-Michel Aulas l’a récemment révélé, son homologue du Barça Josep Maria Bartomeu lui a signifié l’impossibilité du club culé de formuler une offre à l’OL en l’état actuel des choses. Néanmoins, Bertrand Traoré a été transféré à Aston Villa pour plus de 20M€ ce samedi. De quoi relancer le feuilleton Depay ?

Peu d’optimisme pour le transfert de Depay de part et d’autres ?