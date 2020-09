Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette priorité de Koeman s’éloigne encore !

Publié le 19 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Priorité de Ronald Koeman depuis le début du mercato, Georginio Wijnaldum semble décidé à rester à Liverpool. Alors que l’arrivée de Thiago chez les Reds aurait pu débloquer la situation, il semblerait que ce soit tout l’inverse.

Toujours pas d’arrivée du côté du FC Barcelone ! Décidément en difficulté depuis le début du mercato, Ronald Koeman a ciblé de nombreux joueurs mais n’a encore réussi à enrôler le moindre d’entre eux depuis son arrivée. Alors que les dossiers Depay et Dest traînent en longueur, celui menant à Georginio Wijnaldum semble s’être refermé. Priorité absolue de Ronald Koeman, le milieu de terrain hollandais est retenu sur les bords de la Mersey par Jurgen Klopp. Mais l’arrivée de Thiago Alcantara sous les couleurs des Reds pourrait-elle relancer le feuilleton ?

Wijnaldum enthousiasmé par l’arrivée de Thiago