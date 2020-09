Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait trouvé la solution pour Depay !

Publié le 19 septembre 2020 à 9h00 par A.D.

Faute de moyens suffisants pour recruter, le Barça aurait les mains liées en ce qui concerne Sergino Dest, Memphis Depay et Eric Garcia. Toutefois, si le club catalan parvenait à vendre Nelson Semedo pour 40 à 50M€, tous les dossiers prioritaires de Ronald Koeman pourraient se débloquer.

En pleine révolution, le FC Barcelone a remplacé Quique Setién par Ronald Koeman il y a quelques semaines. Alors qu'il s'est décidé à faire un grand ménage dans son effectif, le club catalan a déjà renvoyé Ivan Rakitic vers le FC Séville et compte bien se débarrasser de plusieurs autres joueurs qui ne font plus partie de ses plans. Côté arrivée, le Barça, et en particulier Ronald Koeman, voudrait s'attacher les services de Memphis Depay, d'Eric Garcia et de Sergino Dest. Mais pour boucler ces signatures, l'écurie blaugrana va devoir débloquer des fonds au préalable.

Nelson Semedo, la clé du mercato de Koeman ?