Mercato - Barcelone : Le Barça s'est fait recaler dans ce dossier à 22M€ !

Désireux de renforcer le couloir droit de sa défense, le FC Barcelone aurait identifié un tout nouveau profil : Max Aarons. Le club catalan aurait déjà dégainé deux offres, dont une qui avoisinerait les 22M€.

Pour mener à bien sa révolution, le FC Barcelone voudrait recruter un nouvel arrière droit. Dans cette optique, le club catalan aurait coché le nom de Sergino Dest, mais ce ne serait pas tout. En effet, la direction blaugrana s'intéresserait également à Max Aarons. Les dirigeants du Barça seraient même déjà passé à l'action pour le défenseur Norwich City.

D'après les indiscrétions de David Ornstein, correspondant de The Athletic , le FC Barcelone aurait déjà formulé deux offres pour Max Aarons, et l'une d'entre elles avoisinerait les 22M€, plus bonus. Comme la révélé le journaliste Kaveh Solhekol, le Barça aurait également tenté de récupérer la pépite de 20 ans en prêt. Toutefois, selon ces deux sources, la direction de Norwich, qui n'aurait pas la nécessité de vendre cet été, aurait repoussé tous les assauts catalans. Toujours selon David Ornstein, le défenseur de 20 ans, qui serait également suivi par le Bayern, aurait accepté les termes d'un accord avec le Barça depuis plusieurs mois déjà. Face au refus de Norwich, le Barça devrait désormais concentrer tous ses efforts sur Sergino Dest.

