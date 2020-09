Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé n’est pas tout tracé…

Publié le 19 septembre 2020 à 13h30 par Th.B.

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé aurait fait savoir à ses dirigeants son intention de plier bagage à la fin de la saison. Mais un transfert au Real Madrid ne serait pas forcément bouclé.

Kylian Mbappé et le Real Madrid est une idylle de longue date et une collaboration entre les deux semble être obligatoire à terme. Avant qu’il ne choisisse de s’engager en faveur du PSG en 2017, celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard avec l’Équipe de France a repoussé les avances de la Casa Blanca souhaitant poursuivre sa progression en France. À 21 ans, Mbappé est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, mais ne prévoirait pas de s’éterniser au sein du club de la capitale. Selon certains médias, sans la crise financière liée au Covid-19, Mbappé serait déjà un joueur du Real Madrid depuis cet été. Ce ne serait cependant que partie remise. En effet, comme The Times l’a révélé dimanche dernier, l’attaquant parisien aurait dévoilé aux dirigeants du PSG ses velléités de départ our l’été 2021, soit à un an de l’expiration de son contrat. Selon Philippe Sanfourche, journaliste de RTL , Mbappé attendrait des garanties de la part de ses dirigeants d’un point de vue sportif. En cas de satisfaction, le transfert du joueur au Real Madrid serait alors repoussé. Mais même s’il venait à partir, cela n’est pas dit qu’il choisirait le club merengue.

Barcelone, Manchester et Liverpool pour pimenter le dossier Mbappé