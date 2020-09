Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de vol du Real Madrid est connu pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ce n’est désormais plus un secret, le Real Madrid passera à l’offensive pour Kylian Mbappé à l’été 2021. Et le plan des Merengue serait connu.

A cause des répercussions financières liées au coronavirus, le Real Madrid se concentre avant tout sur le dégraissage de son effectif cet été. Par conséquent, les grosses opérations pour faire venir des cracks sont repoussées à 2021. Cela concerne ainsi Kylian Mbappé. Alors que l’attaquant du PSG est le grand objectif, il va donc falloir attendre l’été prochain pour voir les Merengue lancer le grand assaut pour tenter de chiper le champion du monde aux champions de France. Rendez-vous donc l’été prochain pour assister à cet énorme feuilleton autour de l’avenir de Mbappé, en attendant, ce vendredi, ESPN en a dit plus sur les plans du Real Madrid.

Le Real Madrid ne veut pas entrer en guerre avec le PSG !