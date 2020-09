Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé serait passé à l’action pour boucler un énorme renfort !

Publié le 18 septembre 2020 à 14h45 par D.M.

Lucas Hernandez aurait pris la décision de quitter le Bayern Munich. Le défenseur pourrait rejoindre le PSG, mais aussi Kylian Mbappé qui tenterait de le convaincre de rejoindre le club de la capitale.

Lucas Hernandez aurait pris une décision forte pour son avenir. Selon la Cadena SER , l’international français se serait décidé à quitter le Bayern Munich, seulement un an après son arrivée en Allemagne. Le joueur ne fait pas partie des premiers choix d’Hans-Dieter Flick que ce soit en défense centrale ou alors au poste de latéral gauche et serait prêt à tenter une nouvelle aventure. Et à en croire le média espagnol, Lucas Hernandez pourrait bien rejoindre le PSG. L’international français ne resterait pas insensible aux appels des dirigeants parisiens qui se sont déjà entretenus avec les responsables du Bayern Munich selon nos informations exclusives du 17 juin dernier.

Mbappé aurait envoyé un message à Lucas Hernandez