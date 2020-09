Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va essuyer un nouvel échec dans son recrutement !

Publié le 18 septembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Après Lautaro Martinez et Memphis Depay, le Barça pourrait manquer un nouveau coup. Alors qu'il serait sur les traces de Sergino Dest, le club catalan serait en passe d'être devancé par le Bayern. Selon la presse allemande, l'écurie bavaroise aurait trouvé un accord contractuelle avec le joueur et n'aurait plus qu'à s'entendre avec l'Ajax pour boucler l'opération.

Alors qu'il est totalement passé à côté de sa saison 2019-2020, le FC Barcelone préparerait une véritable révolution. Pour redorer son blason, le club catalan voudrait faire un énorme ménage et changer totalement son effectif et son organigramme. Pour le moment, le Barça n'a pu se séparer que de Quique Setién, Eric Abidal et d'Ivan Rakitic. Alors que Ronald Koeman a pris place sur le banc blaugrana, les Catalans ne voudraient pas s'arrêter là. Déterminé à faire un grand ménage, la direction du FC Barcelone aurait déjà identifié les recrues qu'elle voulait attirer vers le Camp Nou, à savoir Lautaro Martinez, Memphis Depay et Sergino Dest. Toutefois, il semblerait que le Barça soit parti pour échouer sur ces trois dossiers.

Memphis Depay envoyé par Aulas au Milan AC ?

Tout d'abord, en ce qui concerne Lautaro Martinez, le Barça a identifié ce profil il y a déjà de longues semaines. Les Barcelonais voudraient en faire le digne successeur d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), mais n'auraient pas les ressources nécessaires pour répondre aux attentes de l'Inter. Si le dossier serait au point mort pour le moment, le Barça ne voudrait ni se laisser abattre, ni abandonner. Toutefois, il semblerait qu'un miracle soit nécessaire pour boucler cette opération. Outre le dossier Lautaro Martinez, le FC Barcelone serait également en difficulté pour Memphis Depay. En fin de contrat en juin 2021, l'international néerlandais serait en instance de départ. Malgré tout, le Barça pourrait ne pas profiter de l'aubaine. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Italia , Jean-Michel Aulas voudrait se servir de Memphis Depay pour récupérer Lucas Paqueta. Ainsi, le capitaine de l'OL pourrait échapper au FC Barcelone et plutôt prendre la direction du Milan AC.

Sergino Dest d'accord avec le Bayern ?

Enfin, le Barça pourrait également se faire chiper Sergino Dest. Séduit par le latéral de l'Ajax, l'écurie blaugrana voudrait le recruter lors de ce mercato estival. Cependant, Sergino Dest pourrait tourner le dos au FC Barcelone pour rejoindre le Bayern. Selon les informations de Sport BILD , rapportées par le journaliste Christian Falk, la pépite de 19 ans aurait déjà trouvé un accord avec le club bavarois pour un engagement de quatre saisons, plus une en option. Reste à savoir si le Barça parviendra à renverser la vapeur sur ces trois dossiers.