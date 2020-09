Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland transféré dans un an ? Il répond !

Publié le 18 septembre 2020 à 19h00 par A.D.

Malgré son transfert au Borussia Dortmund cet hiver, Erling Braut Haaland figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid. Alors que la Maison-Blanche pourrait s'attaquer à elle lors du mercato estival 2021, la pépite norvégienne a entretenu le doute sur son avenir.

Véritable révélation de la saison dernière, Erling Braut Haaland avait l'Europe à ses pieds. Courtisé par les plus grosses écuries européennes, l'attaquant de 20 ans a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund au mois de janvier pour prendre du galon. Alors qu'il aurait souhaité s'attacher les services d'Erling Braut Haaland cet hiver, le Real Madrid n'aurait pas perdu l'espoir de le recruter. En difficulté financière, la Maison-Blanche ne devrait pas bouger son petit doigt lors de cette fenêtre de transferts, mais pourrait mettre le paquet pour la pépite norvégienne à l'été 2021. Interrogé par Viaplay Football sur un possible départ dans un an, Erling Braut Haaland a préféré botter en touche.

«Comment je vois le mercato estival 2021 se dérouler ? Pas de commentaire»