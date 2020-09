Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait son choix pour une arrivée XXL

Publié le 18 septembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Comme le10sport.com l’avait analysé, il se confirme que le directeur sportif du PSG a ciblé le recrutement XXL qu’il opérerait pendant ce mercato. Explication.

Confronté à la nécessité d’un recrutement au millimètre, sachant qu’il reste dans l’optique de prolonger son duo Neymar-Mbappe, Leonardo semble avoir clairement défini son renfort prioritaire, celui où il est prêt à concentrer un investissement maximal. Le10sport.com l’avait analysé lorsque l’information avait filtré que le PSG avait mis Abdou Diallo sur le marché, en plus de la non prolongation de Thiago Silva, cela se confirme aujourd’hui : le group coup ciblé par Leonardo s’appelle Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais de Naples. Si Leonardo doit concentrer la plus grande partie de son enveloppe, c’est probablement sur ce dossier.

Une grosse offre du PSG

Ces dernières heures, des confirmations sont venues d’Italie. En effet, d’après Tuttosport, le PSG aurait dégainé une offre officielle à 52 millions d’euros, plus 7 millions d’euros en bonus, en direction de Naples pour Koulibaly. Le montant est pour l’instant loin du chiffre de 70-75 millions d’euros espéré par le club napolitain, mais il apparaît suffisant pour qu’une discussion s’ouvre…