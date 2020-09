Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi-Barcelone, ça se confirme…

Publié le 18 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

De nouveaux éléments en provenance d’Espagne confirme que la situation de Lionel Messi à Barcelone est très loin d’être stabilisée. Explication.

Ces dernières heures, les médias espagnols ont apporté de nouveaux éléments au sujet du cas Lionel Messi, retenu par le FC Barcelone alors qu’il souhaitait quitter le club à un an de la fin de son contrat. Selon OK Diario , Lionel Messi n’aurait absolument pas renoncé à partir, a fortiori tant que le président Bartomeu sera au pouvoir, et en conséquence, il serait prêt à ouvrir une discussion contractuelle avec les clubs intéressés dès le 1er janvier prochain, comme le règlement l’y autorise.

Le Barça peut-il tenir sa position ?