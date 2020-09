Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ousmane Dembélé totalement relancé ?

Publié le 18 septembre 2020 à 12h00 par A.M.

De retour de blessure et auteur de matches de préparation plutôt encourageants, Ousmane Dembélé pourrait toutefois quitter le FC Barcelone. Liverpool essaierait effectivement d'obtenir son prêt.

L'avenir d'Ousmane Dembélé est de retour au premier plan. Et pourtant, cela faisait quelques mois que le futur de l'ailier français ne faisait plus parler. Après avoir raté une bonne partie de la seconde partie de saison à cause d'une blessure, l'ancien joueur du Stade Rennais semble effectivement faire partie du projet de Ronald Koeman au FC Barcelone pour cette saison. Et les prestations d'Ousmane Dembélé à l'occasion des premiers matches amicaux sont d'ailleurs assez convaincantes. Et pourtant, son avenir serait totalement relancé.

Liverpool tente d'obtenir le prêt de Dembélé