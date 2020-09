Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La balle est dans le camp de Simeone pour Suarez !

Publié le 18 septembre 2020 à 14h00 par A.C.

L’Atlético de Madrid de Diego Simeone semble avoir pris la main pour Luis Suarez, poussé vers la sortie par le FC Barcelone.

Tout a changé, en quelques jours. Alors que la presse italienne envoyait déjà Luis Suarez dans les bras de Cristiano Ronaldo, la Juventus semble avoir changé d’avis. D’après les informations de Sky Sport Italia , les Bianconeri auraient en effet choisi de recruter Edin Dzeko, plutôt que Suarez. Cela se serait débloqué avec le transfert d’Arkadiusz Milik à l’AS Roma et l’officialisation de Dzeko pourrait même survenir au cours des prochaines heures.

L’Atlético, seule option pour Suarez ?

Que va donc faire Luis Suarez ? D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Uruguayen resterait en dehors du projet du FC Barcelone. Mais cette situation pourrait profiter à l’Atlético de Madrid. Le journaliste italien explique en effet que Diego Simeone rêverait d’avoir Suarez sous ses ordres et l’opération pourrait être possible, si le Barça accepte de ne recevoir aucune indemnité de transfert. En ce qui concerne la Juventus, elle serait définitivement hors course pour Suarez.