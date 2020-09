Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Luis Suarez s’accélère !

Publié le 17 septembre 2020 à 18h30 par Dan Marciano mis à jour le 17 septembre 2020 à 18h31

Luis Suarez aurait passé, avec succès, son examen qui lui permet d’obtenir le passeport italien. L’attaquant uruguayen est annoncé du côté de la Juventus, mais l’Inter pourrait bien s’immiscer dans ce dossier.

Le FC Barcelone traverse un mercato bien particulier. Battu par le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions (8-2), le club catalan a opéré des choix forts en se séparant notamment de Quique Setién et installant Ronald Koeman sur le banc. L’ancien joueur du Barça est arrivé avec l’intention de procéder à des choix forts. Le technicien voudrait renouveler l'effectif et attirer en Catalogne des joueurs qu’il connait bien à l’instar de Memphis Depay. Mais le club catalan, qui traverse une passe compliquée, doit se séparer d’éléments lors de ce mercato. Cela tombe bien puisque Koeman souhaiterait également enregistrer des départs. Arrivé au FC Barcelone en 2014, Luis Suarez ne figurerait pas dans les plans de l'entraîneur et serait poussé vers la sortie. Interrogé sur la situation de l’Uruguayen ce mercredi, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’a d’ailleurs pas écarté un départ de l’attaquant : « J’ai parlé avec lui de son avenir et nous attendons de savoir s’il reste ou non. S’il ne trouve finalement pas d’équipe et finit par rester, il sera un joueur de plus dans l’équipe. »

Conte prêt à tenter le coup pour Suarez ?