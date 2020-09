Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau gros couac dans le dossier M'Baye Niang !

Publié le 19 septembre 2020 à 7h30 par A.M.

La piste menant à M'Baye Niang semble se compliquer de jour en jour pour l'OM. Et désormais, un club de Premier League s'est positionné pour l'attaquant du Stade Rennais.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'Olympique de Marseille a récemment relancé la piste menant à M'Baye Niang, un profil qui fait l'unanimité au sein du vestiaire olympien puisque Dimitri Payet fait le forcing en coulisse pour attirer l'attaquant du Stade Rennais. La Provence a d'ailleurs confirmé que l'OM était récemment revenu à la charge en tentant d'obtenir un prêt. Mais visiblement, André Villas-Boas semble avoir renoncé à ce dossier et se concentre sur d'autres pistes pour le poste d'avant-centre.

Un club de Premier League se place pour M'Baye Niang

Et cette piste se complique encore un peu plus pour l'OM puisque d'après les informations de Manu Lonjon, West Bromwich Albion se serait positionné pour recruter M'Baye Niang. Le club de Premier League apprécie le profil de l'international sénégalais et se serait renseigné auprès du Stade Rennais. Une offre pourrait même prochainement être transmise et compte tenu des moyens dont disposent les clubs anglais, l'OM ne pourra lutter dans ce dossier. Par conséquent, comme l'a récemment confié André Villas-Boas, M'Baye Niang ne devrait pas rejoindre la Canebière.