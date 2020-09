Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Privé de Bernat, le PSG a une idée derrière la tête…

Publié le 19 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Ne pouvant plus compter sur Juan Bernat pour un bon bout de temps suite à sa blessure au genou mercredi à Metz, le PSG devrait profiter des bonnes relations entre Leonardo et Jorge Mendes afin d’injecter du sang neuf.

Ayant contracté une rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche, Juan Bernat sera out pour une période de six mois au moins. De quoi pousser Leonardo à s’activer dans un dossier qu’il semblait déjà avoir enclenché. En effet, malgré la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa et la présence de l’Espagnol au poste de latéral gauche dans l’effectif, le directeur sportif du PSG compterait depuis un bon moment recruter un énième joueur à cette position. La cause ? La volonté de voir Bernat évoluer plus haut sur le terrain. Et les bonnes relations de Leonardo avec Jorge Mendes pourraient s’avérer utiles dans cette opération.

L’axe Leonardo-Jorge Mendes utile pour débloquer le dossier Ghoulam ?