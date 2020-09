Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une lueur d’espoir pour Leonardo avec Alex Telles ?

Publié le 19 septembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Pressenti pour combler le vide laissé par un Juan Bernat blessé, Alex Telles ne se serait pas totalement mis d’accord avec Manchester United. Ce qui laisserait une marge de manoeuvre importante au PSG dans ce dossier.

À cause de la blessure de Juan Bernat au ligament croisé antérieur du genou, le PSG va devoir accélérer ses recherches sur le marché pour un nouveau latéral gauche. Depuis de longues semaines, le profil d’Alex Telles plaît à Leonardo comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité dernièrement. Cependant, le PSG aura fort à faire pour le latéral gauche du FC Porto, sous contrat avec le club lusitanien jusqu’en juin 2021. En effet, la concurrence de Manchester United pourrait chambouler les plans de Leonardo pour le Brésilien…

Des discussions préliminaires auraient eu lieu avec United, mais…