Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo dans ce dossier à 140M€ ? La réponse !

Publié le 19 septembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG souhaite se renforcer. Intéressé par Kalidou Koulibaly, Leonardo pourrait profiter des négociations avec le Napoli pour mettre la main sur Fabian Ruiz. Cependant, l'Italo-brésilien n'aurait encore dégainé aucune offre.

Les pistes se multiplient pour le PSG. Après avoir pensé à Lucas Hernandez ou David Alaba, Leonardo chercherait son prochain défenseur central du côté de la Serie A. Le directeur sportif parisien serait sur la piste de Milan Skriniar et de Kalidou Koulibaly pour pallier le départ de Thiago Silva. Mais le Sénégalais n'est pas l'unique joueur du Napoli pisté par le club de la capitale. Selon les informations du Corriere dello Sport divulguées au début du mois, Leonardo aurait appelé Aurelio De Laurentiis pour se renseigner sur la situation de Kalidou Koulibaly, mais aussi sur celle de Fabian Ruiz. Le président du Napoli réclamerait 140M€ pour ses deux joueurs. Alors qu'une proposition pour le défenseur sénégalais est actuellement évoqué, le PSG n'aurait dégainé aucune offre pour un joueur napolitain jusqu'à maintenant à en croire Ciro Venerato, journaliste à la Rai .

« Le PSG s'intéresse à Koulibaly et Ruiz, mais il n'y a pas d'offres officielles »