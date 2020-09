Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo change de formule pour Koulibaly !

Publié le 18 septembre 2020 à 19h15 par A.C.

Leonardo travaillerait d’arrache-pied afin d’attirer Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain.

Les critiques commencent à pleuvoir pour Leonardo. Il est en effet pointé du doigt pour ne pas avoir su prévoir le départ de Thiago Silva, ni compenser plus tôt celui de Thomas Meunier. La gestion du cas Mauro Icardi est également sujette à discussion, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait tout faire oublier, d’un seul coup. Ces derniers jours, la presse italienne parle en effet d’une accélération du PSG dans la course à Kalidou Koulibaly. La piste Manchester City semble compromise pour le défenseur et le Napoli semble toujours vendeur.

Un prêt pour Koulibaly ?