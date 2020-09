Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel annonce clairement la couleur pour la fin du mercato !

Publié le 19 septembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

A un peu plus de deux semaines de la fermeture du mercato estival, le Paris Saint-Germain est encore loin d'avoir rempli tous ses objectifs en terme de recrutement. Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a d'ailleurs affiché ses ambitions.

D'ici le 5 octobre, date de la fermeture du mercato, le Paris Saint-Germain a encore du pain sur la planche. Et pour cause, plusieurs postes sont encore à renforcer. Jusque-là, Leonardo a mené un mercato prudent en misant sur la continuité. C'est ainsi que le directeur sportif du PSG a décidé de lever l'option d'achat de Mauro Icardi, ce qui représente le gros investissement parisien jusque-là puisqu'il a fallu débourser 50M€, hors bonus, afin de conserver l'attaquant argentin. Par la suite, le contrat de Layvin Kurzawa a été prolongé tandis que Sergio Rico a été transféré définitivement à Paris à la suite de son prêt en provenance du FC Séville. Finalement, le seul petit nouveau se nomme Alessandro Florenzi. L'international italien a débarqué en provenance de l'AS Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat afin de compenser le départ de Thomas Meunier. Cependant, le travail de Leonardo n'est pas terminé et Thomas Tuchel estime que c'est le moment d'accélérer.

Tuchel attend trois recrues...

Présent en conférence de presse ce samedi, l'entraîneur du PSG s'est ainsi prononcé sur le recrutement parisien, et attend au moins trois renforts supplémentaires. Il faut dire qu'entre les suspensions, les blessures et l'enchaînement des matches, Thomas Tuchel souhaiterait disposer d'un effectif plus dense : « Oui on veut accélérer. C'est toujours l'objectif d'avoir un groupe prêt pour travailler et commencer un Championnat. On essaie tout. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent. C'est le défi, je ne sais pas si c'est possible. Mais l'équipe est de plus en plus réduite avec les blessures et les suspensions. Mais c'est aussi mon travail de trouver des solutions et préparer cette équipe parce que j'ai confiance en tous les joueurs qui sont là . » Par conséquent, ça devrait bouger d'ici le 5 octobre, d'autant plus que la blessure de Juan Bernat pourrait encore changer la donne.

... mais pas de latéral gauche