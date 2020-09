Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara règle un dossier chaud de Pablo Longoria !

Publié le 19 septembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Auteurs d’un mercato malin jusqu’à présent, l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucun départ. Alors que le club est dans le besoin de vendre pour renflouer ses caisses, Boubacar Kamara ne voit personne quitter l’effectif.

Et si contre toute attente, l’Olympique de Marseille conservait la même équipe que l’an dernier, avec des renforts de poids ? C’est l’hypothèse qui se dessine de plus en plus sur la Canebière. Alors que Pablo Longoria avait établi une liste de joueurs à vendre, parmi lesquels figuraient Valère Germain, Maxime Lopez, Kevin Strootman, ou encore Kostas Mitroglou, aucun d’entre eux n’a encore quitté la cité phocéenne, faute d’offres intéressantes. Une situation qui ne conforte pas l’OM, épinglé par le fair-play financier la saison dernière et qui doit renflouer les caisses.

« Tout le monde est impliqué dans le projet »