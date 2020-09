Mercato - PSG : La grande annonce d’Aulas sur l’avenir d’Aouar !

Foot - Mercato - PSG

Dans les plans de Doha, Houssem Aouar semble échapper au PSG puisqu’Arsenal ferait le forcing. Cependant, les Gunners n’auraient toujours pas formulé l’offre escomptée par l’OL pour son milieu de terrain.

Houssem Aouar est l’un des plus grands talents de l’OL issu du centre de formation ces dernières années. À 22 ans, l’international espoir français a tout pour devenir à terme une référence à son poste et démontre tout son talent chaque semaine avec l’OL où il est sous contrat jusqu’en juin 2023. Cependant, ses performances ne passeraient pas inaperçues en Europe. Dans l’hexagone, le PSG, sous l’impulsion de Doha comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, s’intéresse au profil d’Aouar. Néanmoins, Arsenal semblerait mener la danse, la direction sportive des Gunners appréciant particulièrement le joueur. Mais selon le président Jean-Michel Aulas, Arsenal ne s’est pas encore montré assez convaincant.

« Si Aouar va signer à Arsenal ? Non je ne pense pas. Toujours pas d’offre, il semble qu’Arsenal ne veut pas, ou ne peut pas investir la somme du prix pour Houssem, qui est notre meilleur joueur ». a confié Jean-Michel Aulas à Chris Wheatley, ancien correspondant de Goal et fondateur de Gooner Talk . Arsenal sait donc à quoi s’attendre dans le dossier Houssem Aouar. Une chance pour le PSG ?

Lyon president Jean-Michel Aulas tells me: "No I don't think so [on whether #AFC will sign #Aouar].. no offer yet, it seems that Arsenal don't want to, or can't invest the price for Houssem, who is our best player." pic.twitter.com/HDpiHFdXul