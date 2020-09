Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce un retournement de situation dans ce dossier !

Publié le 19 septembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Après avoir enregistré de nouvelles arrivées, l’OM doit dégraisser pour équilibrer ses comptes. Si le départ de Maxime Lopez semblait se dessiner, la situation semble bien différente à l’heure actuelle.

L’Olympique de Marseille est en difficulté financière. C’est pour cette raison que le club phocéen achète sans vraiment dépenser. L’OM a déjà récupéré Pape Gueye et Yuto Nagatomo libres de tout contrat et s’est également fait prêter Leonardo Balerdi par le Borussia Dortmund. Dans le sens des départs, celui de Maxime Lopez, dont le contrat prend fin en juin 2021, semblait inéluctable mais le milieu de terrain marseillais est toujours bien présent dans son club formateur.

Villas-Boas n’écarte pas complètement Lopez