Mercato - OM : Une piste s’éloigne pour Maxime Lopez !

Publié le 6 septembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Ça se complique pour le départ de Maxime Lopez cet été. Après le FC Séville, c’est désormais le Real Bétis qui aurait fait une croix sur le jeune milieu marseillais.

Introduit dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille par Rudi Garcia malgré la concurrence de Luiz Gustavo et André-Frank Zambo Aguissa, Maxime Lopez ne s’attendait probablement pas à se retrouver indésirable dans son club formateur quelques années plus tard. Depuis l’arrivée d’André Villas-Boas, le milieu de 22 ans n’a obtenu qu’un temps de jeu relativement réduit. Cette saison, il n’est que le sixième choix au milieu de terrain pour l’entraîneur portugais, derrière Morgan Sanson, Valentin Rongier, Boubacar Kamara, Pape Gueye et Kévin Strootman. Une situation difficile à laquelle s’ajoute son contrat, qui expire en 2021. Alors qu’il ne sera pas prolongé, les dirigeants marseillais cherchent désormais à s’en débarrasser. Si plusieurs clubs s’étaient montrés intéressés, aucun ne semble prêt à s’aligner sur les 12M€ réclamés par le club phocéen pour se séparer de son joueur, pas même le Real Betis, qui s’activerait désormais sur d’autres pistes.

Le Betis ne s’intéresse plus à Maxime Lopez