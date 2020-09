Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme un départ imminent à l’OM

Publié le 19 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Pour le moment, l’OM ne s’est séparé d’aucun joueur. Une opération dégraissage qui devrait tout de même se dérouler d’ici la fin du mercato puisque certains joueurs sont bel et bien poussés vers la sortie.

Alors que l’OM a des comptes dans le rouge et des finances surveillées de très près, on annonçait un mercato très compliqué pour les Phocéens. Dans le sens des départs, plusieurs transferts étaient attendus puisque Jacques-Henri Eyraud doit faire rentrer de l’argent dans les caisses. Or, aujourd’hui, à un peu plus de 2 semaines de la fin du marché des transferts, aucun joueur n’a quitté l’effectif d’André Villas-Boas. Il faut dire que les joueurs de l’OM n’ont pas forcément envie de partir, ayant pour objectif de disputer la Ligue des Champions. Il n’empêche que la direction entend bien boucler certains départs d’ici le 5 octobre, date de la fermeture du mercato.

Villas-Boas ne compte pas sur Rocchia !