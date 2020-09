Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas relance l'avenir de Thauvin !

Publié le 19 septembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Après avoir bouclé trois arrivées, l’OM travaille maintenant sur les joueurs déjà présents dans son effectif. Certains vont se voir proposer une prolongation de contrat, à l'image de Florian Thauvin avec lequel les discussions avancent bien.

Marseille s’est déjà activé dans le sens des arrivées. Pape Gueye, Yuto Nagatomo et Leonardo Balerdi joueront leur première saison avec l’OM cette année. Le club est en difficulté financière et ne peut donc pas permettre de gros investissements même si Pablo Longoria et André Villas-Boas aimeraient voir une nouvelle arrivée dans le secteur offensif. Cependant, l’OM doit aussi dégraisser mais le club ne semble pas proche d’officialiser un quelconque départ, bien au contraire.

De premiers échanges avec Thauvin