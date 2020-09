Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho joue encore un mauvais coup au Barça !

Publié le 19 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone, Thiago Alcantara a finalement choisi de s’engager avec Liverpool. Un choix pour lequel le joueur a sollicité les avis de certains de ses anciens coéquipiers au Bayern, dont un certain Philippe Coutinho.

C’était l’un des gros feuilletons de ce mercato, il est désormais terminé ! À un an du terme de son contrat au Bayern Munich, Thiago Alcantara a choisi de s’engager avec Liverpool. L’international espagnol a rejoint les Reds pour un contrat dont les termes ne sont pas encore connus, et vient donc renforcer l’armada du champion d’Angleterre. Un temps évoqué du côté du Paris Saint-Germain, de Manchester City ou encore du FC Barcelone, Thiago avait le choix parmi les prétendants, et a fait appel à ses anciens coéquipiers pour l’aider à prendre sa décision.

Coutinho déterminant dans le choix de Thiago