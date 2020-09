Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un indésirable de Puel fait une grosse révélation sur son avenir !

Publié le 19 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que l’AS Saint-Étienne débute bien sa saison, Claude Puel a amorcé un grand ménage dans son effectif. Mais alors que plusieurs indésirables ont déjà quitté le Forez, Miguel Trauco est toujours là. Mais le Péruvien assure que l'ASSE souhaite le vendre.

Avec trois victoires en autant de rencontre, difficile d’imaginer un meilleur début de saison pour l’AS Saint-Étienne. Une entame idyllique pour un exercice 2020-2021 placé sous le signe du remaniement du côté de Claude Puel. Exit les anciens avec des gros salaires, place à la jeunesse et à la formation. Dans cette optique, certains indésirables ont déjà quitté le Forez, comme Yann M’Vila et Loïs Diony, tandis que d’autres cherchent encore une issue, comme Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. À cette liste s’ajoute le Péruvien Miguel Trauco, poussé vers la sortie un an seulement après son arrivée chez les Verts.

« Le club veut me vendre »