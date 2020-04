Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Trauco change de discours pour son avenir

Publié le 7 avril 2020 à 19h48 par La rédaction

Alors qu'il évoquait récemment son souhait d'évoluer dans un club plus huppé, Miguel Trauco assure finalement qu'il se sent bien à l'ASSE.