Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec Alex Telles ?

Publié le 19 septembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Annoncé à Manchester United, Alex Telles pourrait finalement ne pas signer en faveur du club mancunien. Les Red Devils refuseraient de débourser la somme réclamée par le FC Porto, de quoi permettre au PSG de se mettre à rêver.

Et si Leonardo parvenait finalement à ses fins avec Alex Telles ? Depuis le début de l’été, le Brésilien est un joueur qui figure dans la short-list du directeur sportif du PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, ces derniers temps, le latéral gauche du FC Porto, où il est sous contrat jusqu’en juin 2021, est annoncé partant vers Manchester United avec qui les discussions seraient relativement avancées. Selon Sky Sports , il n’en serait rien, des échanges préliminaires auraient eu lieu, mais pas plus. Et d’après une autre source, les échanges seraient susceptibles de ne mener à rien.

Manchester United refuserait de payer le prix pour Alex Telles !