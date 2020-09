Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À peine relancé par Leonardo, le dossier Alex Telles déjà bouclé ?

Publié le 18 septembre 2020 à 20h45 par B.C.

Après la blessure de Juan Bernat, Leonardo aurait décidé de relancer le dossier Alex Telles. Cependant, il pourrait être déjà trop tard pour le PSG puisque le latéral gauche disposerait d'un accord avec Manchester United.

Touché face au FC Metz, Juan Bernat va rester sur le carreau pendant quelques mois. L'international espagnol souffre en effet d'une rupture du ligament croisé au genou gauche et sera opéré la semaine prochaine a annoncé le PSG ce vendredi. Bernat devrait être absent six mois, un énorme coup dur pour son club, d'autant que Layvin Kurzawa sera suspendu jusqu'au 1er novembre en championnat. Leonardo pourrait donc être contraint de recruter un latéral gauche avant la fermeture du mercato estival, et plusieurs noms reviennent déjà sur la table, dont celui d'Alex Telles, pisté par le PSG au début de l'été comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport.

Le PSG réfléchit pour Alex Telles, déjà d'accord avec Manchester