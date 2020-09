Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac dans le dossier Lucas Hernandez ?

Publié le 18 septembre 2020 à 19h45 par A.D.

Pour combler l'absence de Juan Bernat, gravement blessé, Leonardo pourrait relancer le dossier Lucas Hernandez. Alors qu'il n'aurait pas les moyens de payer les 80M€ que pourraient réclamer le Bayern, le directeur sportif du PSG n'aurait qu'une option pour boucler ce dossier : négocier un prêt avec option d'achat.

Ce mercredi, Juan Bernat s'est blessé gravement au genou. Alors que son latéral gauche devrait manquer près de six mois de compétition, Leonardo serait en quête d'un remplaçant en urgence. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG pourrait retenter sa chance pour Lucas Hernandez. D'après les dernières informations de la Cadena Ser , Kylian Mbappé pourrait même jouer un rôle décisif dans ce dossier, puisqu'il aurait déjà contacté son compatriote français via Whatsapp pour le convaincre le rejoindre au PSG. Dans le cas où le numéro 7 parisien parvenait à convaincre Lucas Hernandez, le PSG aurait un autre souci à régler : trouver un terrain d'entente avec le Bayern.

Lucas Hernandez trop cher pour le PSG ?