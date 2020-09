Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie de Bartomeu sur la situation de Luis Suarez !

19 septembre 2020

Alors que Luis Suarez est annoncé sur le départ du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a laissé ouvert le champ des possibles pour l'avenir de l’international uruguayen.

Après six saisons passées au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait quitter le club catalan cet été. L’ancien buteur de Liverpool n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui l’aurait ainsi enjoint à se trouver un nouveau club tandis qu’il est à un an de la fin de son contrat chez les Blaugrana , malgré une option pour une saison supplémentaire s’il dispute 60% des matchs en 2020/2021. Cependant, l’identité de cet éventuel point de chute reste pour l’heure inconnue. Et pour cause, alors qu’il était annoncé proche de la Juventus, Luis Suarez ne devrait finalement pas rejoindre la Vieille Dame comme l'a annoncé Andrea Pirlo, qui lui aurait préféré Edin Dzeko. De quoi remettre en question l’avenir de celui qu’on surnomme El Pistolero au FC Barcelone ? Rien n’est moins sûr au regard des propos tenus par Josep Maria Bartomeu ce samedi.

« Luis Suarez a un contrat en vigueur »