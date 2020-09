Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est pris pour Bartomeu !

Publié le 19 septembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu pourrait être forcé de se retirer de la présidence du club culé, les supporters ayant recueilli les signatures nécessaires pour un vote de défiance, qui aura lieu en novembre.

Ayant succédé à Sandro Rossell en 2014, Josep Maria Bartomeu pourrait ne pas aller au bout de son deuxième mandat de président, qui est effectif jusqu’au printemps 2021. En effet, les prochaines élections présidentielles auront lieu en mars, mais Bartomeu pourrait ne pas tenir jusque là. Selon La Cuatro, ses proches l’inciteraient à démissionner alors que le climat n’aurait jamais été aussi délétère depuis le début de son premier mandat. La désillusion face au Bayern Munich et le feuilleton Lionel Messi n’ont pas arrangé les choses. Dans un mouvement de ras le bol, les socios du FC Barcelone ont pris les choses.

Un vote de défiance en novembre pour sceller l’avenir de Bartomeu