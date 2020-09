Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Bartomeu !

Publié le 18 septembre 2020 à 22h00 par H.K.

Alors qu’une motion de censure a été initiée à l’encontre de Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone est plus que jamais sur un siège éjectable, et plusieurs proches lui auraient conseillé de démissionner…

Les jours de Josep Maria Bartomeu à la tête du Barça seraient-ils comptés ? Vivement critiqué pour sa gestion du club blaugrana par de nombreux joueurs (Gérard Piqué, Lionel Messi…) ainsi que par les socios, le président du FC Barcelone fait aujourd’hui l’objet d’une motion de censure à son égard ; motion qui a suscité un grand engouement. Bartomeu se retrouve donc dans une situation délicate, d'autant que plusieurs de ses proches auraient demandé sa démission…

Les proches de Bartomeu lui conseillent de démissionner !