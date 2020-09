Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre au Barça !

Publié le 19 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Étant menacé par une motion de censure par plusieurs socios, Josep Maria Bartomeu semble dos au mur. Les proches du président du FC Barcelone craindraient qu’il ne lui reste qu’une issue possible.

Décrié depuis quelque temps, le fiasco face au Bayern Munich en Ligue des champions (8-2) ainsi que le feuilleton Lionel Messi ont considérablement mis un coup à la crédibilité et au statut de Josep Maria Bartomeu. Si bien qu’une motion de censure a été mise sur pied pour que le président du Barça dépose sa démission, alors que son mandat arrivera à expiration en mars 2021, date des prochaines élections présidentielles. Bartomeu restera-t-il en poste jusque là ? Ses proches ne seraient pas rassurés.

Les proches de Bartomeu font pression !