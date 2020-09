Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale est très attendu en Premier League

Publié le 19 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Cette saison, Gareth Bale va donc avoir l’occasion de se relancer en Premier League, sous le maillot de Tottenham. Une arrivée qui ne manque pas de faire réagir de l’autre côté de la Manche.

Le calvaire touche à sa fin pour Gareth Bale. N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, le Gallois a passé plus de temps sur le banc de touche que sur les terrains. Le divorce était ainsi acté entre les deux hommes et une solution était recherchée afin de se débarrasser du joueur de 31 ans durant cet été. Dans un premier temps, ce départ de Bale ne semblait pas être une mission facile, mais les Merengue toucheraient au but. En effet, un accord est en passe d’être trouvé avec Tottenham, ancien club de l’attaquant gallois, pour un prêt d’une saison.

« C’est positif »