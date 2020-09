Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour Gareth Bale?

Publié le 19 septembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Alors que le retour de Gareth Bale à Tottenham sous forme de prêt ne souffre presque plus d’aucun doute, le Gallois est encore lié au Real Madrid jusqu’en 2022. Mais l’aventure anglaise pourrait se prolonger.

La fin du feuilleton Gareth Bale est toute proche ! En froid avec le Gallois depuis son retour sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane lui a fait savoir qu’il ne compterait pas sur lui cette saison, après un exercice précédent passé sur le banc. Et après de nombreuses tractations, et plusieurs rumeurs, l’envoyant notamment à Manchester United, le joueur prendra bel et bien la direction de l’Angleterre, et devrait porter cette saison le maillot de l’équipe qui l’a révélé au grand public : Tottenham. Après sept saisons en Espagne, revoilà le gaucher dans le nord de Londres.

Deux années pour le prix d'une