Mercato - Real Madrid : Cet entraîneur qui rêve du poste de Zidane !

Publié le 19 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Libre depuis son licenciement de Tottenham, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur son avenir et reconnait qu'il se verrait bien prendre la place de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid.

« C'est vrai que j'ai reçu un appel de Monaco et de Benfica. Je n'ai pas besoin de mentir. Je ne me sens ni anxieux ni abattu de ne pas entraîner. Peut-être que sans le a crise j'aurais été anxieux, mais cette situation m'a permis de me détendre . » Bien qu'il assure ne pas être trop inquiet de sa situation sur le marché, Mauricio Pochettino, sans club depuis son licenciement de Tottenham en début de saison dernière, se verrait bien reprendre un banc à l'avenir et ne cache pas son rêve d'entraîner le Real Madrid.

Pochettino rêve du Real Madrid