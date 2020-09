Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : David Beckham est passé à deux doigts de cette star !

Publié le 19 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Sur le départ de Barcelone, Luis Suarez aurait pu se relancer à l’Inter Miami qui lui proposait un contrat en or, mais en a décidé autrement.

Devenu indésirable du côté du FC Barcelone, chose qu’il aurait appris de la bouche de Ronald Koeman en personne, Luis Suarez est annoncé un peu partout. D’un retour à l’Ajax Amsterdam à la Juventus en passant par le PSG ou encore l’Atletico de Madrid, l’international uruguayen fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Sentant cependant qu’il disposerait d’encore quelques cartouches à tirer en Europe, El Pistolero aurait repoussé les avances d’un certain David Beckham.

Luis Suarez aurait refusé l’Inter Miami