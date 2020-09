Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un tout nouveau scénario à envisager pour Luis Suarez ?

Le Barça voudrait se séparer de Luis Suarez cet été pour révolutionner son effectif. Consciente de la situation d'El Pistolero, la Juventus aurait souhaité profiter de la situation pour l'accueillir dès cet été. Toutefois, il semblerait que La Vieille Dame ait finalement opté pour Edin Dzeko. Alors qu'il privilégierait la Juve en cas de départ, Luis Suarez aurait encore une chance de voir son souhait se réaliser, mais lors du prochain mercato hivernal. Et ce, dans le cas où l'attaquant bosnien restait finalement à la Roma cet été.

Quel maillot portera Luis Suarez à la fin du mercato estival ? Telle serait la question. En fin de contrat en juin 2021, El Pistolero serait poussé vers la sortie par la direction du FC Barcelone. Alors qu'elle voudrait révolutionner son effectif, l'écurie blaugrana aurait décidé de se séparer de son attaquant de 33 ans dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée à la Juventus. En effet, les Bianconeri verraient d'un bon œil une arrivée de Luis Suarez à Turin et auraient inscrit son nom sur leurs tablettes. Interrogé sur la possibilité de rejoindre La Vieille Dame lors de ce mercato estival, l'international uruguayen s'est d'ailleurs montré plus qu'optimiste. « Si ce transfert à la Juventus va se faire ? Oui, c'est possible » , a-t-il lancé lorsqu'il a passé son examen en italien. Toutefois, les choses pourraient ne pas se passer comme prévu.

Luis Suarez finalement parti pour rester au Barça ?

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , Luis Suarez aurait réussi ses tests en italien. Toutefois, il n'aurait pas du tout la certitude de rejoindre la Juventus, ni même la Serie A avant la fin du mercato estival. A en croire le média transalpin, La Vieille Dame serait toujours le premier choix de Luis Suarez. Cependant, il semblerait que les Bianconeri privilégient le recrutement d'Edin Dzeko. Alors que le buteur bosnien se rapprocherait de plus en plus de la Juve, Luis Suarez devrait finalement rester au FC Barcelone cet été. A moins qu'il ne décide de répondre favorablement à l'appel de Diego Simeone à l'Atlético.

Un transfert à la Juve remis à janvier pour Luis Suarez ?