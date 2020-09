Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie fracassante de Luis Suarez sur son avenir !

Publié le 18 septembre 2020 à 10h30 par A.D.

Sur le départ au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait poser ses valises en Italie. Dans cette optique, El Pistolero a passé un examen en italien pour devenir un citoyen européen et faciliter son transfert. Interrogé sur son avenir, Luis Suarez a reconnu que son avenir pouvait s'inscrire à la Juventus.

En grande difficulté lors de la saison 2019-2020, le FC Barcelone voudrait totalement renouveler son effectif et son organigramme. Alors que Quique Setién, Eric Abidal et Ivan Rakitic ont déjà pris la porte, Luis Suarez pourrait les suivre très prochainement. Dans cette optique, le numéro 9 du FC Barcelone se préparerait déjà à rejoindre l'Italie. Pour devenir citoyen européen et faciliter son potentiel départ vers la Serie A, Luis Suarez a passé un test en Italien. En marge de cet examen, l'attaquant de 33 ans a dévoilé un indice de taille sur son avenir.

«Si ce transfert à la Juventus va se faire ? Oui, c'est possible»