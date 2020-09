Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération séduction de Neymar

Publié le 19 septembre 2020 à 18h30 par A.C.

Neymar a scellé son avenir, assurant qu’il resterait au Paris Saint-Germain et affichant des grandes ambitions.

Tout change très vite en un an. Lors de l’été 2019, le feuilleton Neymar a rythme une bonne partie du mercato... pour rien finalement. Le Brésilien, qui a tout fait pour retrouver le FC Barcelone est en effet resté au Paris Saint-Germain. Il a dû essuyer la colère des supporters, qui s’est finalement envolée, face à ses prestations sous le maillot du PSG. Il a même grandement participé à l’obtention de la première finale de Ligue des Champions de l’histoire du club et, peu à peu, il a lâché des indices laissant entendre qu’il aurait enfin trouvé sa place au PSG. D’ailleurs, le 16 juillet dernier nous vous révélions que Neymar est plus heureux que jamais au PSG, ce qui ouvre un boulevard à Leonardo en vue d’une possible prolongation de contrat.

Le changement radical de Neymar

Fin aout, Neymar annonçait une première fois la couleur, dans le magazine officiel du Paris Saint-Germain. « Je reste et je veux retourner en finale de la Ligue des Champions » avait assuré la star du PSG. Plus récemment, il a confirmé être comme un poisson dans l’eau, dans la capitale. « Si je suis heureux ? J’ai toujours aimé Paris. Quand je jouais à Barcelone, je venais déjà pendant mon repos. J’espère que nous pourrons atteindre nos objectifs tous ensemble et écrire l’histoire du club » a expliqué Neymar, lors de l’épisode 3 de la série This Is Paris . Du côté de Leonardo, le message a également été clair, puisqu’il a annoncé vouloir continuer avec Neymar et Kylian Mbappé. « On veut continuer avec eux, c'est clair » a expliqué le directeur sportif du PSG, au micro de Canal + . « Il faut trouver le bon moment et la bonne manière. C'est sûr qu'on doit continuer avec eux ».

« Neymar est un problème pour le Paris Saint-Germain »