Mercato - PSG : Neymar lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 19 septembre 2020 à 15h15 par Th.B.

Semblant pleinement heureux au PSG ces derniers mois, Neymar n’a pas caché sa joie d’être à Paris et d’avoir de telles responsabilités au sein du club de la capitale.

Depuis la saison dernière, celle de la rédemption après son transfert avorté au FC Barcelone, Neymar semble s’être réconcilié avec les supporters et avec Paris. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022, Neymar se sent comme un poisson dans l’eau. C’est l’information exclusive que le10sport.com vous révélait en juillet dernier. Et alors qu’une prolongation de contrat ne serait pas à écarter, la star auriverde se plaît à Paris et au PSG où il porte les espoirs européens de tout un club sur les épaules.

« Je suis heureux d’être à ce niveau, j’ai toujours aimé Paris ».