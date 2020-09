Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman peut souffler pour Memphis Depay !

Publié le 19 septembre 2020 à 16h00 par A.D.

Ces derniers jours, le nom de Memphis Depay a été associé au Milan AC. Alors qu'il aurait toujours apprécié le club lombard, il n'y aurait aucune discussion à ce jour. Memphis Depay ne serait en contact qu'avec le FC Barcelone.

Alors qu'il compterait se débarrasser de Luis Suarez, le Barça voudrait miser sur Memphis Depay pour renforcer son effectif. Toutefois, le club catalan pourrait être contrarié par le Milan AC sur ce dossier. Piste de longue date du club lombard, Memphis Depay pourrait prendre la direction du San Siro cet été. A en croire les dernières indiscrétions de Sky Italia , Jean-Michel Aulas serait tombé sous le charme de Lucas Paqueta et voudrait proposer un échange avec Memphis Depay pour convaincre le Milan AC. Malgré tout, le président de l'OL n'aurait pas encore bougé son petit doigt en ce sens et il n'y aurait aujourd'hui aucun contact entre les Rossoneri et Memphis Depay.

Aucun contact entre le clan Depay et le Milan AC ?