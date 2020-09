Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait pris une décision retentissante pour cette pépite !

Publié le 19 septembre 2020 à 14h00 par A.D.

Alors que le Barça voudrait procéder à un énorme ménage, Riqui Puig serait menacé. Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, aurait fait savoir à sa pépite de 21 ans qu'il ne comptait pas sur elle et qu'il était dans son intérêt d'aller voir ailleurs.

Le Barça veut changer de dimension. Alors qu'il a totalement manqué sa saison 2019-2020, le club catalan voudrait procéder à un énorme ménage de son effectif et de son organigramme. Ainsi, le FC Barcelone s'est déjà séparé de Quique Setién, Eric Abidal et d'Ivan Rakitic, et s'est attaché les services de Ronald Koeman et de Ramon Planes. Et ce serait loin d'être fini. En ce qui concerne les joueurs, de nouveaux éléments devraient prendre le large, dont Nelson Semedo ou encore Luis Suarez, tandis que le nouveau coach du Barça voudrait renforcer son effectif avec Memphis Depay, Eric Garcia et Sergino Dest, notamment. De son côté, Riqui Puig ne serait pas hors de danger, bien au contraire, malgré son jeune âge.

Koeman aurait demandé à Riqui Puig de partir

D'après les indiscrétions de RAC 1 , rapportées par Gerard Romero sur son compte Twitter , Ronald Koeman aurait eu une discussion avec Riqui Puig. Lors de cette conversation, le coach du FC Barcelone aurait clairement indiqué à la pépite de 21 ans qu'il ne comptait pas sur elle. Ainsi, Ronald Koeman aurait fait comprendre à Riqui Puig qu'il avait tout intérêt à trouver un nouveau club.