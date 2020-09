Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Neymar... Le constat affligeant de Daniel Riolo !

Publié le 18 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter la situation au PSG, Daniel Riolo estime que rien ne va en interne et que Neymar est responsable de la situation.

Revenu au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain il y a un peu plus d'un an après un premier passage entre 2011 et 2013, Leonardo a été rappelé par Nasser Al-Khelaïfi afin de remettre de l'ordre au sein du club parisien, mais également un projet sportif viable. Pendant ce temps, le président du PSG devait prendre du recul, ce qu'il a fait. En revanche, Daniel Riolo estime que Leonardo n'arrive pas à imposer son autorité, notamment à cause de Neymar.

«Neymar est un problème pour le Paris Saint-Germain»